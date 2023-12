Consegnate le “Barbie“ per le bambine in difficoltà alla Caritas Diocesana

Ieri a Villa Bottini, nella Casa di Babbo Natale, sono state consegnate le bambole Barbie alla Caritas Diocesana. Presenti l’assessore comunale Mia Pisano, Irene Passaglia e Sara Fenaoui per Lucca Effetto Cinema, il direttore della Caritas Diocesana don Simone Giuli, i rappresentanti dell’Associazione Archimede APS (Debora Nania educatrice, Michela Mugnai direttrice artistica e Loretta Filiè sarta) e dell’Associazione Don Franco Baroni ETS-ODV (Emanuela Gennai e Paolo Mandoli) oltre, naturalmente, a Babbo Natale. La cerimonia ha fatto seguito alla sfilata “Barbie“, svolta sabato 30 settembre per l’evento Lucca Effetto Cinema. Le bambole, raccolte dalle associazioni, sono state riportate a nuova vita dalle abili mani delle sarte volontarie dell’Associazione Archimede. La Caritas provvederà a donarle, in occasione delle festività, alle bambine che vivono condizioni di disagio.