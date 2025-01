Coniugi morti: "Per sempre nei nostri cuori"

La sede di Castelnuovo del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia), alla ripresa delle lezioni, ha ricordato Seetoh Kwok Meng, 68 anni, originario di Singapore e la moglie, Chang Kai En, 52 anni, nativa di Taiwan, due studenti del Cpia deceduti nel tragico scoppio della loro casa a Eglio di Molazzana, pochi giorni prima di Natale (nella foto).

"La loro perdita - scrivono gli insegnanti del Cpia di Castelnuovo - ci ha profondamente addolorato, ma il loro esempio di vita resterà per sempre nei nostri cuori. Setooh e Kai En hanno arricchito la nostra comunità scolastica con la loro sensibilità, il loro entusiasmo e la loro generosità. Sempre attenti ai bisogni degli altri, hanno saputo creare legami autentici con gli altri studenti, le insegnanti e le collaboratrici scolastiche, trasformando ogni momento in un’esperienza di crescita e condivisione. Con il loro modo di essere e di vivere la scuola, Seetoh e Kai En hanno incarnato appieno l’essenza dell’arricchimento culturale reciproco, uno dei valori fondanti della nostra comunità educativa. La loro presenza è stato un privilegio e un dono per tutti noi. La Dirigente scolastica, le insegnanti e le collaboratrici scolastiche della sede di Castelnuovo si uniscono alle loro famiglie in questo momento di grande dolore. Porteremo sempre con noi il ricordo di Seetoh e Kai En, il loro esempio continuerà a ispirarci ogni giorno".

Una vicenda che ha colpito veramente tutta la Garfagnana, in particolare per il ritrovamento dei poveri resti della donna dopo ben quattro giorni di ricerche senza sosta, soltanto grazie all’impiego del cane Bayla, appartenente al Nucleo cinofilo dei carabinieri di Bologna.

Dino Magistrelli