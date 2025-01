Confronto sulla sanità. Evento di Spi Cgil Lucca sabato a Villa Bertelli

Nella mattinata di sabato si terrà un’importante occasione per discutere della sanità territoriale, portando a dialogo importanti figure in ambito sociosanitario e sindacale con il pubblico, a cui verrà lasciato un ampio spazio di intervento. Dalle ore 9.30, a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, si svolgerà l’assemblea pubblica “Presente e futuro nella medicina territoriale toscana”, organizzata dallo Spi Cgil Lucca, e in particolare dalla Lega Versilia Storica, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi. Sarà presente anche l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini.