Confcommercio, si vota. Ecco le date per il rinnovo

Confcommercio, ci sono le date e i tempi per l’elezione del nuovo presidente dell’associazione provinciale di Lucca e Massa-Carrara.

Come già anticipato al nostro giornale, l’attuale presidente, ed ex direttore, Rodolfo Pasquini termina il suo mandato in questi giorni. Lui ha già deciso di non candidarsi e dunque si dovrà trovare chi prenderà il suo posto.

L’inter non è immediato, ma prevede alcuni passaggi chiave. Primo dei quali è la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

La data scelta è quella del 16 maggio nella sede dell’associazione di palazzo Sani (via Fillungo, 121), alle 7 in prima convocazione e alle 21 in seconda convocazione per la sessione ordinaria. All’ordine del giorno comunicazioni del presidente; approvazione del rendiconto consuntivo 2023; varie ed eventuali.

La bozza del rendiconto consuntivo sarà a disposizione di tutti i soci interessati a partire dalla data di lunedì 6 maggio, nella sede legale di via Fillungo, 121.

L’assemblea straordinaria dei soci Confcommercio è convocata sempre nella sede di via Fillungo alle 7,30 in prima convocazione e alle 21,30 in seconda convocazione. All’ordine del giorno la relazione del presidente; l’approvazione del nuovo statuto di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province d Lucca e Massa Carrara; varie ed eventuali. La bozza del nuovo statuto sarà a disposizione di tutti soci interessati a partire dalla data di lunedì 6 maggio, nella sede legale di via Fillungo.

Sarà questa la sede in cui si darà il via all’iter per l’elezione del nuovo presidente. Con Pasquini che terrà la sua ultima relazione ai soci e poi si approverà il nuovo statuto con il quale il nuovo presidente verrà eletto. Già si sa che fra le nuove norme c’è quella che prevede che il presidente della Confcommercio sia un socio imprenditore.

Una volta approvato lo statuto, e dopo alcuni altri giorni necessari all’espletamente di alcune formalità, sarà indetta la data per l’elezione del presidente che non potrà avvenire prima di 35 giorni. Il che fa pensare che si arriverà alla seconda metà di giugno con il voto vero e proprio e dunque all’individuazione del nuovo presidente che prenderà il posto di Pasquini.