Confartigianato, un convegno sulle truffe

Ogni giorno avvengono episodi di truffatori che approfittano della buona fede dei cittadini, spesso anziani che vivono in casa da soli. Dal call center che paventa un imminente raddoppio del canone telefonico o della luce solo per far cambiare compagnia, ai finti tecnici del gas o dell’acqua che bussano alla porta millantando un grave problema da risolvere urgentemente, alla truffa del pacco dove i ladri avvisano l’anziano di preparare i soldi in quanto è imminente una consegna per il figlio, la lista è lunga. E’ importante non fidarsi delle apparenze in quanto il truffatore spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dato che queste truffe sono in continua evoluzione l’ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) che opera all’interno della Confartigianato Imprese Lucca, grazie alla disponibilità della Questura, della Polstrada, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Postale organizza il convegno “Truffe al cittadino”.

L’incontro si svolgerà nella sala riunioni della Confartigianato (viale Castracani, trav. IV - Arancio) sabato 11 novembre alle 9,30. Interverranno: il commissario capo della Questura, dott.ssa Roberta Frangiosa; il comandante della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri, col. Andrea Cassarà; il dirigente della Polstrada di Lucca, dott. Pietro Ciaramella; il dirigente della Polizia Postale di Lucca, dott. Francesco Verduci. Tutti sono invitati a partecipare. Al termine un rinfresco per tutti gli intervenuti.