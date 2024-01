Condominio in disuso pronto a rinascere dopo una riqualificazione

A Castelnuovo, grazie ad un importante intervento di recupero e di riqualificazione, un condominio in via Garibaldi fino ad oggi in disuso e non agibile, prenderà nuova vita diventando uno spazio con alloggi condivisi. L’intervento,finanziato con poco più di 2 milioni di euro di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rientra nel progetto PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), attuato dall’Unione Comuni Garfagnana, che prevede interventi connessi allo spazio urbano. "Si tratta di un ulteriore intervento di miglioramento della qualità dell’abitare a Castelnuovo- spiega il sindaco Andrea Tagliasacchi –. Il fabbricato, importante per la sua posizione centrale, ha anche un suo connotato storico e culturale ospitando una lapide in marmo, con raffigurazione in bronzo di Agostino Rosa, illuminato imprenditore e editore castelnuovese, tra i primi pionieri dell’informazione nella valle. La riqualificazione di questo immobile si inserisce perfettamente nell’opera di rilancio del centro storico portata avanti dall’amministrazione comunale".

Nello specifico, per il fabbricato di via Garibaldi è previsto il rifacimento completo degli impianti elettrici, di climatizzazione, idraulici, di ricambio d’aria. Oltre agli interventi propriamente edilizi per l’adeguamento degli spazi alle nuove destinazioni d’uso, sono previsti interventi di impiantistica con la messa a norma degli impianti di climatizzazione, illuminazione e antincendio. Gli spazi comuni destinati al co-housing, cioè la condivisione di spazi e servizi da parte di chi vive in unità abitative indipendenti, ma situate in uno stesso complesso, verranno situati al piano terra ed è previsto l’acquisto di tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per le attività da svolgere quali scaffali, mobili, tavoli, sedie e postazioni pc connessi alla rete internet.

Dino Magistrelli