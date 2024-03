Concorso per 15 posti. Si cercano amministrativi

Era stato annunciato alcuni mesi fa e ora è ufficialmente stato pubblicato il bando per il concorso pubblico per esami per la copertura del triennio 2024, 2025, 2026 di 15 posti vacanti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo - contabile – socio-culturale. Possono partecipare tutti i cittadini italiani maggiorenni, secondo quanto stabilito dettagliatamente nel bando a norma delle leggi vigenti, in possesso di un diploma di scuola media superiore, con esclusione dei diplomi di qualifica.

“Come promesso abbiamo pubblicato il bando nei tempi programmati, si tratta di una importante opportunità per tante persone – afferma l’assessore al personale del Comune di Lucca Moreno Bruni – ma voglio sottolineare come questo concorso rappresenti anche un’occasione per lavorare a servizio di tutta la nostra comunità, un lavoro di cui essere orgogliosi, contribuendo direttamente all’amministrazione della città e alla qualità dei servizi che il nostro ente pubblico offre ai cittadini. Questo concorso segue le selezioni per agente di Polizia Municipale, per istruttore D tecnico e di informatico. Un ritmo notevole per un’amministrazione insediata da meno di due anni”.

Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di ammissione, esclusivamente per via telematica autenticandosi e compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro e non oltre le ore 23.59 del 17 aprile 2024, pena l’esclusione del concorso. Il bando è pubblicato sul Portale del Reclutamento “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e3618044c8ce46879b7548a273cbb458 all’albo pretorio on line e in Amministrazione trasparente sezione bandi di concorso del sito internet istituzionale.