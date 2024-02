Concerto “In Armonia“, tra pop e lirica per Fondazione Benvenuti

Una serata da Festival, con un viaggio musicale fortemente evocativo tra pop e lirica quella di sabato 24 febbraio al Teatro Pacini di Pescia a partire dalle ore 21. Con musiche di Puccini, U2, Piazzolla e i più grandi successi dei musicals internazionali, saranno protagonisti giovanissimi talenti e artisti di lunga esperienza. “In Armonia” è il concerto che si svolgerà in collaborazione con gli artisti cantanti e la band della Jam Academy di Lucca e la Filarmonica G.Puccini di Nozzano diretta dal Maestro Nicola D’Arrigo. La serata è un’occasione per lasciarsi trasportare e accompagnare dalle emozioni, pensata per organizzare una libera raccolta fondi a favore della Fondazione Alice Benvenuti, che da sei anni si occupa di aiutare le famiglie con figli in cura oncologica al Meyer e sostiene le giovani generazioni e il loro talento con borse di studio e progetti di sviluppo. Tutta l’energia e il sogno di un evento-racconto tra parole e musica, con la voce narrante di Debora Pioli, che insieme agli artisti porterà sul palcoscenico momenti di storia della musica da brivido.

Tra i tanti protagonisti il tenore Davide Piaggio, tornato da una lunga tournèe di successo in America del Sud, che offrirà una intensa interpretazione di Puccini nell’anno del suo anniversario; la soprano Serena Suffredini, che interpreterà con Piaggio la magnifica “The Prayer”, portata alla ribalta da Bocelli e Celine Dion, e la piccola ma già affermata Teresa Morici, giovanissima interprete dei musicals “Elvis” e “Rapunzel”. Insieme al loro le potenti e talentuose voci di Martina Ghimenti, Filippo Marchetti, Pietro Matteoli, Valeria Lunardi e Silvia Bandieri. Un concerto in cui la forza della musica e della solidarietà renderà il 24 febbraio una serata davvero speciale, sarà infatti a favore della Fondazione Alice Benvenuti (nella foto)- Sorridi sempre alla vita. Per informazioni e prenotazioni 392 5192474.