Concerto e raccolta fondi

Un concerto per finanziare l’acquisto di una nuova ambulanza, attrezzata e all’avanguardia sotto il profilo tecnologico. La Misericordia di Altopascio sta organizzando l’evento per sabato 21 ottobre alle ore 21 nella location del cinema teatro Puccini. Ad esibirsi, la cover band di Renato Zero, (che ha sempre avuto notevole successo), con tutti i successi indimenticabili dell’artista romano che saranno riproposti e che senza dubbio rappresenteranno un momento trasversale di coesione tra fasce generazionali diverse, una manifestazione in cui genitori e figli potranno divertirsi insieme. E per una buona causa, un sostegno alla comunità come può esserlo un nuovo mezzo di soccorso.

Si potrà coniugare la beneficenza con lo spettacolo, divertirsi facendo del bene. Ottima musica da un lato, aspetto sociale dall’altro. Non succede tutti i giorni. Il costo dei biglietti è di 15 euro e l’intero incasso, dedotte le spese, ovviamente, sarà devoluto e canalizzato su questo importante obiettivo. L’Arciconfraternita della cittadina del Tau, guidata dal Governatore Antonella Pistoresi, è da sempre impegnata a migliorare i servizi per coloro che hanno bisogno, offrendo tutta una serie di prestazioni assistenziali ogni giorno e che rappresentano il fiore all’occhiello della Misericordia stessa. I biglietti sono acquistabili tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alla sede della Misericordia, in via Marconi, o anche al negozio “Idee fiorite“ di corso Cavour 91. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il 340.4773699.

Massimo Stefanini