Concerto di Natale: Puccini e Morricone

Le più celebri e intense musiche da Puccini a Morricone per una serata offerta alla città da Bper e Fondazione Banca del Monte di Lucca, in un concerto realizzato dal Teatro del Giglio. Quando m’en vo, Nessun dorma, Per un pugno di dollari, Giù la testa, sono alcune delle arie che spalacheranno le porte all’atmosfera di festa, grandi protagoniste del concerto di Natale a ingresso gratuito che si terrà martedì 19 dicembre alle 21 al Teatro del Giglio.

L’iniziativa è stata presentata ieri dall’assessore Mia Pisano, dal presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Andrea Palestini, il responsabile Area Manager Lucca di Bper, Paolo Nini e dal direttore artistico del Teatro del Giglio, Cataldo Russo. L’amministratore unico del Teatro, Giorgio Angelo Lazzarini, non ha potuto presenziare, ma ha comunque tenuto a sottolineare il valore di un evento che può servire da sprone per un’ottima collaborazione con il privato. “Un grande omaggio alla città tutta – ha evidenziato l’assessore Mia Pisano – che celebra felicemente l’attaccamento al maestro Puccini e a Morricone che proprio nel concerto a Lucca volle chiudere simbolicamente la propria carriera. Un evento internazionale di grande caratura“.

Un progetto, come ha specificato il direttore Russo, che “tenta di avvicinare al Teatro anche gli spettatori più diffidenti, con una connotazione festosa ma rivolto alle più grandi melodie italiane“. “E’ un regalo che abbiamo voluto fare ai clienti e a tutta la città – ha dichiarato Paolo Nini di Bper –, perchè per noi esistono valori che vanno oltre a quelli economici e che si rifanno alla responsabilità sociale“. Soddisfatto anche Palestini della Fondazione Bml: “Appena Bper ha lanciato l’idea l’abbiamo accolta con grande entusiasmo“.

Dunque martedì il palcoscenico del Giglio sarà terra di conquista delle più celebri e intense musiche dai repertori di Giacomo Puccini e Ennio Morricone. Gli interpreti saranno Lucrezia Drei, soprano; Davide Piaggio, tenore; Cecilia Ottaviani, voce pop; Marco Pierobon, tromba; Beatrice Baldaccini, attrice. L’orchestra “La Corelli” è diretta da Jacopo Rivani.

Il repertorio della prima parte, dedicata a Giacomo Puccini, prevede i seguenti brani: da La fanciulla del west, Preludio; da Madama Butterfly, Un bel dì vedremo; da Tosca, Recondita armonia; da Manon Lescaut, intermezzo; da La Bohème, Quando m’en vo; da Turandot, Nessun dorma.

Nella seconda parte, dedicata ad Ennio Morricone, i temi saranno quelli di: Nuovo cinema paradiso, Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Giù la testa, La leggenda del pianista sull’oceano (Playing love), The Mission (A Rose Among Thorns), La califfa.

I ticket gratuiti per assistere al concerto saranno distribuiti dalla biglietteria del Teatro del Giglio a partire da oggi stesso (orario biglietteria: 10,30-13 e 15,30-18; lunedì chiuso), fino a esaurimento posti.

