Concerto della Banda Giovanile Provinciale a Montecarlo: più di 50 giovani allievi sul palco

Per la rassegna “Montecarlo - sere d’estate”, la Società Filarmonica “Giacomo Puccini” A.P.S. Montecarlo, in collaborazione con il Comune di Montecarlo ed il sostegno della Fondazione CRLucca è lieta di ospitare la “Banda Giovanile Provinciale A.N.B.I.M.A. di Lucca” che si esibirà in un “Gran Concerto” stasera alle ore 21,30, nel chiostro dell’Istituto Pellegrini - Carmignani, in via Roma, diretta del Maestro Cristian Pepe. Il programma, eseguito da oltre 50 giovani allievi provenienti da bande e gruppi musicali della provincia, prevede musiche di Doss, Kernen, Ledda, Swearingen, Sweemey, Van der Roost, Wasson, Williams. Ingresso libero.