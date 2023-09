Concerto del “Passaglia” a Lucca: la scuola parte in musica

Quest’anno la manifestazione inaugurale dell’anno scolastico delle scuole della Toscana si svolgerà per la prima volta a Lucca. Domani alle 11 al Teatro del Giglio, si terrà il Concerto di inaugurazione dell’anno scolastico 202324 promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e organizzato dal Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca.

I rappresentanti delle scuole della Toscana si ritroveranno a Lucca per un evento che rappresenta un momento di incontro e di festa in occasione dell’inizio delle attività didattiche. All’iniziativa, rivolta a tutte le istituzioni scolastiche della Toscana, parteciperanno, oltre al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ernesto Pellecchia, la Dirigente dell’Ambito Territoriale di Lucca, Ilaria Baroni, rappresentanti del corpo ispettivo dell’Usr, dirigenti scolastici, docenti e studenti di diverse scuole della Toscana. È prevista la presenza delle autorità locali, a significare lo stretto rapporto con il territorio, dei presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte, che hanno contribuito generosamente alla realizzazione dell’evento.

Sul palco si esibiranno, insieme agli studenti del Liceo Artistico Musicale Passaglia, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Ungaretti. Un contributo video della Fondazione “Una Nessuna Centomila” porterà all’interno dell’evento la tematica del contrasto alla violenza maschile contro le donne. Nel foyer del Teatro saranno esposte alcune opere pittoriche e scultoree degli studenti del Liceo Artistico Passaglia. “Si tratta di un evento significativo – commenta il dirigente del Liceo Passaglia professor Francesco Feola – perchè è la prima volta che si tiene a Lucca“. “Una bella iniziativa frutto della collaborazione del Liceo Passaglia e dell’Ufficio scolastico territoriale – sottolinea il preside –. In particolare vorrei ringraziare proprio la dirigente Ilaria Baroni e Monica Mariti sempre dell’Ust a cui si deve l’organizzazione dell’evento, il nostro professor Manolo Nardi cui si deve il coordinamento dei musicisti e dei tecnici, e l’assessore Simona Testaferrata che anche questa volta si è prodigata per fare in modo che l’iniziativa avesse il giusto rilievo e si tenesse al Teatro del Giglio“. Dunque l’appuntamento è per domani alle 11, ingresso su invito fino a esaurimento posti.