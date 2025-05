Concerto Aperitivo di primavera con la grande ’famiglia’ dei flauti

Un viaggio sonoro attraverso i secoli e le timbriche della grande famiglia dei flauti è al centro del concerto “The flute family”, che vedrà protagonisti domenica 1° giugno, alle ore 11.30, al Teatro San Girolamo, la flautista Lucrezia Monaco e il pianista Elia Faccini in un programma affascinante, ricco di contrasti e colori. L’appuntamento fa parte del cartellone primaverile dei Concerti aperitivo, realizzato dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi Boccherini. Dall’eleganza barocca di Telemann e Bach, passando per la classicità di Mozart, fino alle raffinate suggestioni impressioniste di Fauré e agli orizzonti sonori del Novecento con Berio, Jolivet, Jacob e Messiaen, il programma del concerto mette in luce la versatilità del flauto in tutte le sue declinazioni: dal suono acuto e brillante dell’ottavino alla voce vellutata del flauto contralto, passando attraverso il fascino suadente del flauto traverso. Un concerto che è insieme esplorazione timbrica, omaggio alla tradizione e apertura verso le avanguardie, pensato per lasciarsi sorprendere dal caleidoscopio sonoro offerto dalla “famiglia” dei flauti. Al termine sarà offerto un aperitivo grazie alla collaborazione della Tenuta del Buonamico di Montecarlo. Posto unico 10 euro, ridotto a 2 per studenti Conservatorio Boccherini e Liceo Musicale Passaglia. Acquisti alla biglietteria del teatro e Ticketone.