Con Maurizio Vanni porte aperte al museo del presente

Promossa per iniziativa del Rotary Club Lucca, in collaborazione con il Rotary Club Pisa San Rossore, si terrà domani nell’Auditorium di Micheletto una conferenza del museologo Maurizio Vanni sul tema “Il Museo del presente: sostenibilità, inclusione e il sogno della crescita umana”. Dopo i saluti dei presidenti dei club Rotary organizzatori, introdurrà la conferenza il direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni.

Maurizio Vanni, attualmente docente di Museologia all’Università di Pisa e di Marketing per la cultura all’Università di Roma Tor Vergata, è un valente e riconosciuto critico e storico dell’arte specializzato in Sostenibilità, Valorizzazione e Gestione museale. Ha al suo attivo la realizzazione di oltre 400 mostre e 300 progetti legati alla museologia del presente, alla gestione museale e al marketing non convenzionale in oltre sessanta musei di trenta paesi del mondo ed autore di oltre seicento pubblicazioni su questi stessi temi. La partecipazione alla conferenza è libera, sino ad esaurimento dei posti.