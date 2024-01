“Con il 2024 ci addebitano i passi carrabili“

“Nel 2024 i cittadini lucchesi dovranno pagare una nuova tassa, quella sul passo carrabile – dichiara il comitato Vivere il Centro Storico – . Veramente singolare la giustificazione dell’Amministrazione: una decisione presa per “omologare” Lucca agli altri capoluoghi che già applicano questo tipo di regolamento. Dovremmo forse pensare che la colpa è di qualche pisano invidioso che ha chiesto al nostro Sindaco di “omologarci” per far pagare questa tassa anche a noi? Che dire poi del Sindaco precedente che quella tassa non l’ha mai messa? Ha fatto qualcosa da biasimare?“. “Sembrerebbe di no – spiega il comitato – perché l’art. 3, comma 63 lett. a), della l. 549/1995 stabilisce che i comuni, anche in deroga agli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 507/93, possono con apposite deliberazioni “stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili”. Infatti a Lucca non c’era e a Porcari e Altopascio pare che questa tassa tuttora non ci sia. Si tratta di una scelta che, stando alle stime di Palazzo Orsetti, dovrebbe portare nelle casse del Comune circa 750mila euro ogni anno. Come verranno impiegati quei soldi? Si riuscirà ad organizzare la Polizia Municipale in modo che non si debbano aspettare tempi biblici per conseguire il loro intervento quando il passo è ostruito?“.