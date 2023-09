“Con gli occhi di Chiara“. Evento per sensibilizzare alla donazione In occasione del 3° anniversario della scomparsa di Chiara Munaro, i familiari organizzano un tour in bici per sensibilizzare alla donazione di organi e tessuti e promuovere i trapianti. La Fibo e il Centro Nazionale Trapianti patrocinano l'iniziativa. A Lucca verrà scoperta una targa dedicata a Piero Perelli.