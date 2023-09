Comune, ok il bilancio consolidato. E’ pari a 14 milioni e 297mila euro

Nella seduta di ieri sera è stato portato all’approvazione del consiglio comunale il bilancio consolidato, dopo che il documento è stato analizzato nell’apposita commissione consiliare nei giorni scorsi. "Si tratta di un passaggio importante per l’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore Moreno Bruni –, che discende direttamente dal rendiconto della gestione approvato nel mese di giugno, e col quale in sostanza si mette insieme il risultato economico e patrimoniale del Comune con quello di tutte le aziende ad esso collegate attraverso Lucca Holding, oltre all’azienda speciale del Teatro del Giglio e all’Erp: il cosiddetto Gruppo amministrazione pubblica, o Gap".

"Per verificare qual è la consistenza di questo risultato vengono di fatto eliminate tutte le transazioni effettuate all’interno del gruppo, per esempio fra Comune e Lucca Holding e viceversa, lasciando in essere solo quelle realizzate dal gruppo con soggetti esterni. Ebbene, il risultato del Bilancio consolidato 2022 è positivo e pari a oltre 14 milioni e 297mila euro, essendo in sostanza più che raddoppiato rispetto a quello del 2021, che era di circa 6miloni e 697mila euro. Questo significa due cose: da una parte il risultato ci parla infatti di un gruppo di aziende legate al Comune che godono di buona, in certi casi di ottima salute, e dall’altra questi dati ci indicano che l’onda lunga legata al Covid-19 finalmente appare rientrata".

"Scendendo nel dettaglio, il Comune chiude il rendiconto con oltre 12milioni e 115mila euro, in forte aumento rispetto al 2021. Tutte le società ad esso collegate chiudono in utile, alcune di esse con un utile superiore rispetto al 2021. Non si registrano particolari modifiche all’interno delle singole società, fatta eccezione per l’acquisizione di quote di Sistema Ambiente dal Comune di Borgo a Mozzano, che hanno permesso al Comune di Lucca di passare dal 62,37% al 63,36% di proprietà della società".

"Come amministrazione comunale – conclude Bruni – siamo dunque soddisfatti di presentare questi risultati ampiamente positivi che ci indicano che il gruppo è in salute, anche con alcuni singoli risultati di grande eccellenza. Ribadiamo d’altra parte l’importanza dell’apporto e del contributo delle aziende partecipate e teniamo al contempo sempre alta la nostra attenzione, per la tutela e la salvaguardia di un patrimonio che appartiene a tutti i lucchesi”.