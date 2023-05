Comune chiude il bilancio con un tesoretto da quasi due milioni di euro

Il tesoretto del Comune di Montecarlo. Come sono lontani i tempi del quasi dissesto anni fa. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ammonta a quasi due milioni, per la precisione 1.957.861. La conferma arriva dalla delibera di giunta numero 55. Il risultato di competenza è di 953.624, l’equilibrio di bilancio 433.952, quello complessivo 270.542. Per legge, l’avanzo si compone di due parti, non è infatti tutto utilizzabile. Per Montecarlo (in foto il sindaco Carrara) la parte accantonata ammonta a 691.760 euro.

La quota totale vincolata è di 874.139 euro. E’ un segmento di risorse che serve per mettere al riparo il Municipio da imprevisti e crediti inesigibili. La parte disponibile per essere reinvestita dal Comune è di 390.239 euro. Con successivo provvedimento potrà essere rideterminato l’avanzo vincolato a seguito della predisposizione delle certificazioni Covid e fondo attività del settore sociale, da inviare al Mef entro il 31 maggio.

M.S.