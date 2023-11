Comune, 10mila euro di buoni spesa. Per disoccupati e pensionati over 65

Disoccupati e pensionati over 65 che vivono da soli potranno avere un sostegno con il ritorno dei buoni spesa. Accade ad Altopascio dove il Comune ha stanziato risorse dal proprio bilancio.

Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Altopascio. "Avevamo proposto e approvato una mozione nei mesi scorsi proprio per andare a sostegno alle famiglie più bisognose del nostro territorio - spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore al Benessere di comunità e al Welfare, Valentina Bernardini - oggi arriviamo alla pubblicazione del bando che vuole rappresentare un aiuto diretto alle persone che fanno maggiormente fatica ad arrivare a fine mese. Abbiamo pensato a disoccupati e pensionati over 65, investendo 10mila euro di risorse comunali che ci consentiranno di erogare buoni spesa dal valore di 100 euro da utilizzare per l’acquisto dei beni di prima necessità".

"Questo bando - aggiungono - segue quello per il contributo affitto e anticipa altri interventi per il sociale che pubblicheremo e renderemo noti nelle prossime settimane. L’obiettivo è sempre lo stesso: esserci come amministrazione comunale, in modo pragmatico, organizzato e continuativo, fare la nostra parte nonostante le tante difficoltà del periodo che dobbiamo affrontare anche come Enti pubblici".

"In tutti questi anni - concludono - la nostra amministrazione si è contraddistinta per proporre molte e variegate politiche sociali: vogliamo continuare su questa strada per dare risposte effettive a chi ha maggiormente bisogno e non lasciare indietro nessuno". Vediamo quali sono i requisiti di ammissione al bando. Possono partecipare coloro che sono residenti nel comune di Altopascio da almeno 2 anni, abbiano nel proprio nucleo familiare un disoccupato da almeno due anni oppure siano pensionati over 65 e abitino da soli.

Bisogna inoltre avere un Isee inferiore o uguale a 8mila euro, non aver percepito la carta solidale Inps e non risultare percettore di nessun ammortizzatore sociale. Si tratta di un aiuto concreto per coloro che non riescono a far quadrare i conti, famiglie con persone che hanno perso il lavoro e che non riescono a reinserirsi nel circuito lavorativo o a chi ha più di 65 anni e vive da solo con la pensione minima. Tutte situazioni che potranno essere aiutate.

Massimo Stefanini