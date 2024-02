Commissione Giovani. Incontro propedeutico con Maria Pia Mencacci

Martedì 20 alle 17, all’Informagiovani di via delle Trombe, si terrà un incontro informativo sul bando per partecipare alla Commissione Giovani della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Chi entrerà a far parte della Commissione parteciperà a un percorso di potenziamento di capacità e competenze attraverso il confronto con i componenti della struttura operativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ma anche con amministratori pubblici e privati. Sarà diretto dalla professoressa Maria Pia Mencacci del cda. Per partecipare serve il modulo su www.luccagiovane.it.