Commissione controllo sopralluogo alla Rsa

Riattivare il Centro Diurno, eliminare l’umidità dalle pareti di alcune strutture, sistemare il parco. Le tre mosse invocate dalla Commissione Controllo e Garanzia per la Rsa e il Centro Diurno di Marlia dove hanno eseguito un sopralluogo i componenti della Commissione, presieduta da Domenico Caruso.

"Ho ritenuto – spiega Caruso – necessario convocare la riunione alla luce delle situazioni di incuria e degrado degli ambienti esterni riscontrate di recente dai consiglieri comunali della Lega in vari sopralluoghi compiuti di recente e le informazioni raccolte hanno permesso a me e ai consiglieri Gaetano Spadaro, Matteo Scannerini e Matteo Petrini di apprezzare la professionalità dei dipendenti della Capannori Servizi che operano in un contesto estremamente complesso in una situazione che dovrà essere risolta da Asl e Comune per le rispettive competenze. In primo luogo è necessario sollecitare la riapertura del Centro Diurno importante per la socializzazione degli anziani chiuso prima a causa della pandemia e poi perchè alcune stanze sono occupate dagli ambulatori dell’ASL in attesa della conclusione dei lavori alla Casa della Salute appaltati dall’ASL. E’ stato spiacevole, affermano i consiglieri comunali di opposizione, constatare che alcuni ambienti sono tuttora utilizzati come luogo di deposito di faldoni di atti di ufficio. Occorrerà poi, spiegano i consiglieri Caruso, Spadaro, Petrini, Scannerini, procedere ai lavori necessari per rimuovere l’umidità visibile ad occhio nudo sui muri esterni ed eliminare le buche nel parco, rimuovendo auto abbandonate e panchine rotte".