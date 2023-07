Comitato delle Regioni Menesini vicepresidente

CAPANNORI

Onorato e soddisfatto per il riconoscimento ricevuto a fine plenaria del Comitato delle regioni, che lo ha visto impegnato per qualche giorno a Bruxelle, Luca Menesini torna a casa con una nomina significativa, più che altro perché accende un altro riflettore sul nostro territorio.

La 156esima sessione si è conclusa per il presidente della Provincia (e sindaco di Capannori), con l’elezione a vice presidente per la delegazione italiana del Comitato. Tra le delegazioni sicuramente più corpose, con 24 membri (e altrettanti sostituti) provenienti da tutte le zone del Paese e con un’importante rappresentanza toscana.

"Prima di tutto ringrazio tutta la delegazione italiana per la fiducia accordatami - è il commento a caldo di Menesini - Sono onorato di poter svolgere il ruolo di vice presidente di questa importante istituzione europea. Importante perché vede al suo interno le autonomie locali, i sindaci i presidenti di Provincia e di Regione. Il suo compito è quello di avvicinare i territori ed i cittadini all’Europa.

Qua nascono molti provvedimenti, a tutela della salute, di impulso per l’economia di lotta la cambiamento climatico e tanti altri. Spesso questi diventano anche bandi di finanziamento.

Quindi per noi un’opportunità di crescita".

Tra gli ultimi impulsi, dietro assist proprio di Menesini, le nuove norme sul riciclo del tessile, settore che vede il Comune capannorese all’avanguardia a livello italiano.

"Oggi la competizione dei territori si gioca a livello globale e l’Europa è il nostro punto di riferimento - conclude - Lo è stato per la lotta al Covid, lo è per il rincaro dei costi energetici e per le politiche di contrasto al cambiamento climatico.

Essere vicepresidente permetterà anche ai nostri territori di far sentire con forza la loro voce, la voce dei nostri cittadini in Europa e allo stesso tempo portare le opportunità che l’Europa da ai nostri territori".

Teresa Scarcella