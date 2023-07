Comics, migliaia di “early bird“ già volatilizzati

Partenza con il botto per la prevendita online dei biglietti Comics, scattata ieri. Si tratta dei cosiddetti dei cosiddetti “early bird”, biglietti singoli o abbonamenti per la prossima edizione di Lucca Comics & Games (in programma dal 28 ottobre all’1 novembre), ovvero ticket a costo ridotto. Una prevendita che proseguirà fino a lunedì 24 luglio. Poi la biglietteria virtuale chiuderà i battenti per riaprirli il 3 settembre (da lì in poi però a prezzo pieno). In questa prima fase gli “early bird” saranno acquistabili fino ad un tetto massimo di 20mila per ciascuna delle cinque date in calendario: gli interessati possono farlo collegandosi al link: www.ticketone.itLuccaCG23. E nel primo giorno, ieri, ne sono già andati via oltre ventimila.

Nel preludio dell’edizione 2023 dei Comics tanti eventi e un week end entusiasmante che ha riunito tantissimi appassionati del mondo di Lucca Comics & Games per celebrare i 25 anni di Area Performance e i trent’anni del Grand Hotel Guinigi. Un’occasione straordinaria in cui tanti hanno potuto conoscere e vedere all’opera i “pennelli” che hanno fatto la storia di Area Performance, anche al di fuori del consueto allestimento, che ogni anno si realizza al padiglione Carducci, durante Lucca Comics & Games, dove i grandi nomi del festival dipingono e concedono le opere messe all’asta per beneficenza. Sono intervenuti gli artisti Sergio Algozzino, Paolo Barbieri, Federico Bertolucci, Simone e Giampaolo Bianchi, David Bigotti, Ivan Cavini, Candida Corsi, Livia De Simone, Marco Di Grazia, Paola Fiorentino, Renato Florindi, Riccardo Innocenti, Cristiana Leone, Emanuele Manfredi, Silena Moni, Angelo Montanini, Andrea Musso, Francesco Natali, Alberto Pagliaro, Beatrice Pelagatti, Andrea Pesi, Rita Petruccioli, Andrea Piparo, Caterina Rocchi, Enrico Simonato, Cristiano Soldatich, Marco Soresina, Melissa Spandri, Fabrizio Spadini, Francesca Urbinati, Martina Volandri, Antonello Venditti. Le opere realizzate in questa due giorni saranno esposte al Gran Hotel Guinigi durante Lucca Comics & Games 2023.

L.S.