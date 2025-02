“Come gli uccelli”: a tu per tu con gli attori in scena al Giglio

LUCCA

Incontro con il pubblico domani pomeriggio alle 18 all’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino 7. “Come gli uccelli” (di Wajdi Mouawad, spettacolo che ha visto il Premio Ubu 2024 come miglior testo straniero) è il terzo incontro del ciclo con gli attori. Gli attori Aleksandar Cvjetković, Elio D’Alessandro, Said Esserairi, Lucrezia Forni, Irene Ivaldi, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Federico Palumeri, Rebecca Rossetti saranno presenti in sala, in un incontro condotto da Cataldo Russo, direttore artistico del Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Il progetto di incontri con il pubblico è frutto della collaborazione tra Teatro del Giglio, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Le recite in programma al Teatro: stasera, e domani alle 21, e domenica alle 16.