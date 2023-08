Colpo milionario nella villa di un noto imprenditore. Sventrato il portone, via monili e gioielli

Altopascio (Lucca), 2 agosto 2023 – Hanno sventrato il portone di ingresso e devastato la villa di un noto commerciante di Altopascio per rubare gioielli del valore di migliaia di euro; ai quali si devono aggiungere i danni subiti dall’immobile.

E’ il bilancio di un clamoroso furto perpetrato nella notte tra sabato e domenica nella villa di Stefano Sani, imprenditore residente in località Riatri a Spianate, la frazione più popolosa di Altopascio. Sabato sera era con la famiglia a una festa a Marlia e quando è tornato a casa ha trovato l’amara sorpresa.

"Non usciamo quasi mai, stavolta ho accettato l’invito e siamo partiti per l’ora di cena – racconta Sani – Uscendo, ho notato delle persone nei pressi dei campi, ma lì per lì non ci ho fatto caso. Con il senno del poi, invece, credo che qualcuno ci tenesse d’occhio. I ladri hanno avuto tutto il tempo di sfondare le porte, spaccare i vetri, mettere a soqquadro tutta la casa, hanno persino rovesciato gli armadi gettando gli indumenti a terra o sul letto – prosegue – e per fare tutto ciò hanno avuto a disposizione il tempo e la relativa tranquillità per non fare eccessivo rumore. La nostra abitazione è in una zona che non definirei isolata, ma comunque non è sola".

Purtroppo i ladri sono riusciti a trovare i gioielli. "Molti degli oggetti che ci sono stati sottratti avevano un valore puramente affettivo – aggiunge Sani – senz’altro superiore all’aspetto puramente economico. C’erano ricordi di famiglia e monili che erano stati lasciati alla mia bambina da una persona cara. Quando siamo rientrati, verso mezzanotte ed un quarto, abbiamo trovato il caos. Prima di entrare ho avvisato i militari dell’Arma i quali sono arrivati immediatamente. Una volta accertato che i delinquenti se ne fossero andati, entrando siamo trasaliti per il disordine. C’è tanta amarezza perché manca la sicurezza di poter uscire tranquilli".

I carabinieri hanno effettuato dei rilievi e avviato indagini per cercare di risalire ai ladri. Saranno visionate anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza che si trovano sulla strada per cercare informazioni utili a dare un volto ed un nome ai responsabili.

Massimo Stefanini