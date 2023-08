Furto in villa: ladri professionisti portano via la cassaforte in 15 minuti, poi si nascondono per 2 ore. Il video

Firenze, 12 agosto 2023 – Nella sera di venerdì 11 agosto in zona Marignolle due uomini sono entrati in una villa di proprietà di un imprenditore fiorentino, hanno disattivato l’allarme e portato via una cassaforte di piccola taglia. Tutto in meno di 15 minuti. La denuncia arriva dai vicini di casa, che hanno assistito all’arrivo prima della guardia giurata e poi della polizia che, grazie alle immagini delle videocamere, hanno potuto constatare la dinamica dei fatti.

Nei video di sorveglianza si vedono due uomini che intorno alle 22.30 entrano nell’abitazione, previa disattivazione del sistema di allarme, e circa quindici minuti dopo ne escono con una piccola cassaforte da incasso, facendo poi perdere le loro tracce. Le forze dell’ordine arrivano sul luogo del reato a mezzanotte circa: pochi gli indizi e le tracce lasciate dai due ladri, che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero due professionisti del settore.

Così esperti che, stando al racconto dei vicini che hanno udito colpi e movimenti anomali, all’una di notte - dopo essersi nascosti per quasi due ore e quando gli agenti avevano ormai lasciato il luogo del furto - avrebbero aperto la cassaforte a colpi di pala e piccone. Poco lontano dalla casa dell'imprenditore fiorentino, in una serra agricola è stata infatti ritrovata la cassaforte, con accanto per l’appunto una pala e un piccone prelevati dalla rimessa degli attrezzi del proprietario del terreno. All’interno della cassaforte fortunatamente c'erano soltanto documenti e pochi oggetti di valore, mentre le forze dell’ordine sono ancora a lavoro per individuare gli autori del furto.