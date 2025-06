Memorial Vittorio Giordano: la Polizia di Stato trionfa nel torneo di Firenze

Anche quest’anno allo stadio ’Bozzi’ delle Due Strade di Firenze si è svolto il “Memorial Vittorio Giordano“, giunto alla nona edizione. Triangolare dedicato alla memoria dell’agente di polizia, in forza alla questura di Firenze, deceduto tragicamente il 16 marzo 2013 mentre si stava recando a prendere servizio. Il torneo organizzato dell’ispettore Fabio Armenante, ha visto la vittoria della squadra della Polizia di Stato, capitanata da Lucio Di Leonardo che ha avuto la meglio sulla formazione ’Cartapesca and friends’, guidata da Andrea De Genua. Al terzo posto la formazione degli All Stars, del capitano Rocco Soccodato.

La cerimonia di premiazione (nella foto) è avvenuta alle presenza dell’assessora allo sport del comune di Firenze, Letizia Perini, in rappresentanza dell’amministrazione comunale ed è stato il momento più toccante della manifestazione per la memoria dell’agente Giordano, ogni anno ricordato con affetto da amici e colleghi. Fondamentale è stato il contributo degli arbitri dell’Aics che fanno capo alla sezione di Firenze.