Affrico Under 17 vince la prima Coppa Minipassalacqua Women a Grosseto

La prima coppa Minipassalacqua Women, manifestazione promossa dal presidente Gianluca Piola al campo sportivo della società Nuova Grosseto Barbanella, se l’è aggiudicata l’Affrico Under 17. Le fiorentine, al termine di un triangolare, hanno sconfitto il Siena per 2-1 (Marchini, Cavicchi) e il Grosseto per 1-0 (Malafronte) in quella che è stata a tutti gli effetti la finalissima, considerato che l’altra gara è stata vinta dalle padrone di casa con il Siena per 3-1.

I premi del torneo, consegnati da Fabrizio Rossi assessore allo sport del comune di Grosseto, sono andati a Sara Marchini dell’Affrico come migliore giocatrice del torneo, ad Anna Batistoni del Grosseto come migliore giovane della manifestazione. Migliore realizzatrice del torneo è stata Maria Festelli del Grosseto.

Queste le ragazze che hanno partecipato alla manifestazione: Amalia Sandiford, Sofia Bechelli, Giulia Pascucci, Laura Di Donato, Emma Cavicchi, Benedetta Raggi, Rachelina Malafronte, Olimpia Sady, Sonia, Paggetti, Sara Marchini e Chiara Filippi. Allenatore: Samuele Maurri. Dirigente responsabile del settore femminile Mauro Ermini.

F. Que.