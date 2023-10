Colonna di spazzatura lasciata davanti al Caffè “Di Simo“

Ore 12.22 di ieri mattina: chi ha scattato la foto non è un turista. E non è nemmeno un lucchese che ha sbagliato a puntare l’obbiettivo della macchina fotografica. Chi ha scattato la foto è sì un lucchese, ma che ha voluto mettere in luce la colonna di spazzatura che è stata lasciata davanti alla saracinesca del Caffè Di Simo, attualmente chiuso. Dunque il lucchese che ci ha inviato la foto, si chiede: "Lucca città della cultura?". Spazzatura a parte che pur se alle 12.22 era ancora in bella vista di sabato, quello che disturba è che sia stata sistemata di fronte ad un caffè storico, pur se chiuso.