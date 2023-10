Code alla biglietteria per abbonamenti prosa e le singole opere liriche

Lunghe file, ieri mattina, già di buon ora, alla biglietteria del Teatro del Giglio (nella foto), per l’apertura della vendita dei nuovi abbonamenti per la stagione di prosa e per i biglietti delle singole opere della stagione lirica. Chi stava pazientemente facendo la coda ne ha intanto anche approfittato per scambiare con i “vicini“ le impressioni, normalmente positive, sulla qualità dei vari cartelloni. L’ultimo appuntamento con la biglietteria del Teatro è invece fissato per sabato 28 ottobre, quando saranno disponibili i biglietti per i singoli spettacoli della prosa.