Clima e paesaggio, quali trasformazioni Sabato il convegno

Il Centro di Ricerche EtnoAntropologiche, Archivio di Stato Lucca e A2030 Social Innovation Designers presentano l’evento conferenza-dibattito Con-vivere nei paesaggi trasformati dagli umani all’epoca dei cambiamenti climatici. Appuntamento sabato alle 9.30 all’Archivio di Stato Lucca, Complesso Ex Pubblici Macelli Via dei Pubblici Macelli. Saranno presentati i risultati del progetto “Italian Landscapes in the Anthropocene”: dieci anni di ricerca sul territorio di Lucca e Pisa, condotta da. Professor Andrew S. Mathews dell’Università della California Santa Cruz, coadiuvato dal Centro Ricerche EtnoAntropologiche.