Claudio Bisio al cinema “Centrale“ per presentare il suo ultimo film

Un altro imperdibile appuntamento di Luccacinema con i registi del cinema italiano. Sabato 21 ottobre alle ore 20 Claudio Bisio sarà presente al cinema Centrale per presentare il suo film “L’ultima volta che siamo stati bambini”, sua opera prima come regista. Dopo il grande successo degli appuntamenti con Matteo Garrone e Pupi Avati, proseguono gli special Event organizzati e promossi da Luccacinema per il pubblico della città. Forti di una attenzione che gli autori e interpreti del cinema italiano stanno riservando a Lucca, sempre più nota grazie ai numerosi eventi che si svolgono in città, fra cui il Lucca Film Festival, l’arrivo di Claudio Bisio rappresenta un altro traguardo per le sale cittadine. Conosciuto per il suo ruolo da comico e mattatore in tv con Zelig, per la sua prima regia Bisio ha scelto un testo che ci riporta ai tempi della seconda guerra mondiale con la narrazione delle avventure di un gruppo di bambini della Capitale che si trovano faccia a faccia con la durezza della vita. Un film che commuove, molto adatto a un pubblico di ragazzi e da promuovere all’interno della didattica scolastica. Claudio Bisio incontra il pubblico alla proiezione delle ore 20 di sabato 21 ottobre. Le prevendite serata sono già aperte su www.luccacinema.it