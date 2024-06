Clamoroso, Gorgone nel mirino del Pescara

Attenzione all’ultima indiscrezione di mercato. Il Pescara è alla ricerca di un nuovo allenatore e tra quelli che sarebbero stati sondati, ci sarebbe anche il tecnico della Lucchese Giorgio Gorgone, che come noto ha ancora un anno di contratto con la Pantera. Bocche ovviamente cucite al riguardo. Intanto sorge spontanea una domanda: perché il presidente Bulgarella non ha ancora ufficializzato l‘ingaggio di Claudio Ferrarese come nuovo direttore sportivo, dal momento che all’incontro milanese di due giorni fa con Gorgone, c’era anche l’ex capo scouting di Frara? Forse perché ritiene che la decisione di affidare la campagna acquisti e cessioni della Lucchese che si annuncia molto complessa, ad un "debuttante" sia una mossa un po’ troppo azzardata, oppure perché pensava di poter convincere Antonello Laneri a svincolarsi dal Catania, società con la quale è sotto contratto fino all’anno prossimo?

E’ vero che anche nella passata stagione il ruolo di diesse fu affidato ad Alessandro Frara, anche lui alla sua prima esperienza in una società professionistica, ma c’era anche un direttore generale. Quest’anno la situazione è diversa. Oggi nella Lucchese c’è un presidente, un amministratore delegato ed un allenatore. E’ ovvio che se dovesse arrivare Ferrarese, lo stesso dovrebbe lavorare in sinergia con solo il mister e rapportarsi solo ed esclusivamente con il presidente. Comunque non resta che aspettare una comunicazione da parte della società, che nel frattempo ha invece ufficializzato il rinnovo del contratto fino a giugno 2026 del mediano Manuel Leone, un ragazzo di 19 anni che Gorgone ha portato spesso in panchina.

Di fatto salgono a due i giocatori riconfermati: Coletta e appunto Leone. Intanto continuano a circolare voci, probabilmente messe in giro dai procuratori, di giocatori che sarebbero stati "attenzionati" dalla Lucchese (ma da chi se non c’è un direttore sportivo?) come quella di Giacomo Parigi, ventottenne aretino che nello scorso campionato ha giocato in C nell’Arzignano segnando 8 gol. Tutte notizie da prendere con il beneficio di inventario, come si dice. La verità vera è che la Lucchese a quindici giorni dall’apertura ufficiale del calcio mercato, non ha mosso foglia in entrata, quasi sicuramente perché prima aspetta di poter sfoltire la "rosa". Ma senza un diesse, sarà dura, o no?

Cambiando discorso, c’è una certa curiosità nel capire come sarà il prossimo girone B, dopo le promozioni di Cesena e Carrarese e le retrocessioni di Olbia, Fermana e Recanatese e la non iscrizione dell’Ancona. Questa una prima ipotesi: Arezzo, Ascoli (retrocesso dalla B), Atalanta U23, Campobasso (promosso dalla D), Carpi (promosso dalla D), Gubbio, Lucchese, Pergolettese, Perugia, Pescara, Pianese (promosso dalla D), Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana (retrocesso dalla B), Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Emiliano Pellegrini