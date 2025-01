Cittadella dello sport: "Siamo alla volata finale". C’è anche lo skate park

Inaugurazione nell’estate del 2025. Procede la realizzazione della Cittadella dello Sport di Capannori allo stadio, nella zona della piscina comunale dove arriverà anche lo skate park coperto. Al 70-80 per cento, spiegano dal Municipio di piazza Moro, l’intervento è realtà. Manca l’ultimissimo step.

C’è stato anche un ritardo di circa 12 mesi. Sì, perché in un primo momento il taglio del nastro era programmato a fine 2023, ma le difficoltà al reperimento dei materiali e il contesto economico generale hanno dilatato i tempi. Poi si pensava che fosse al volta buona per la fine del 2024. Si slitta di altri sei mesi, ma adesso vi sono maggiori certezze.

Questi lavori, dell’importo complessivo di circa un milione e 300mila euro finanziato nell’ambito dei progetti Piu della Regione Toscana, dal Fondo Sport e periferie e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre alla posa del manto di superficie della pista di atletica, prevedeva la costruzione di quattro nuove torri faro, della struttura di copertura della tribuna e di un percorso pedonale.

Diventerà un polo per le discipline agonistiche e non, per il benessere dei cittadini e potrà essere fruita da tante persone, vista la sua posizione baricentrica nel territorio comunale e nella Piana. Sarà anche uno spazio importante dal punto di vista dell’aggregazione, dove i ragazzi che fanno sport potranno incontrarsi e socializzare. Sono state costruite le strutture in elevazione, con la nuova tribuna da 600 posti e il rifacimento degli spogliatoi posti sotto di essa, insieme alla palestra, ai locali medici e ai depositi.

Quasi completata la nuova pista di atletica leggera a sei corsie. All’esterno pista da ski roll, (novità assoluta) e, infine, il nuovo manto erboso per il calcio, tanto è vero che era trapelata l’idea che nell’impianto si potesse allenare anche la Lucchese calcio. Ma adesso, ovviamente, tutto ciò è da rivalutare.

La Cittadella dello Sport verrà intitolata, al taglio del nastro, a Federico Pisani, ex giocatore dell’Atalanta, che ha debuttato in serie A a soli 17 anni e che era di Capannori (anche se nato a Castelnuovo) e deceduto in un incidente stradale il 12 febbraio del 1997. Tra un mese saranno trascorsi 28 anni dalla sua scomparsa. A Bergamo gli hanno intitolato la curva Nord e il Centro sportivo di Zingonia.

Massimo Stefanini