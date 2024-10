Cisom in via Beccheria con uno stand. Tra i volontari anche l’ex sindaco Fazzi

Presente ieri in via Beccheria con uno stand informativo sulle attività dell’Associazione, una rappresentanza dei volontari della sezione di Lucca del Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta. Ai volontari presenti allo stand, alcuni di loro in “alta uniforme“, ha portato i saluti anche l’ex sindaco di Lucca Pietro Fazzi.

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – chiamato comunemente CISOM - è una Fondazione di diritto melitense con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale al Sovrano Militare Ordine di Malta. Il Corpo, che conta oltre 9mila volontari in tutta Italia, opera da anni anche nella nostra città per portare assistenza e pronto soccorso alle persone in stato di necessità anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile.

Preziosa anche l’attività di Unità di strada, gestita insieme alla Croce Rossa Italiana, grazie alla quale i volontari portano generi di conforto, abiti e kit igienici alle persone senza fissa dimora.