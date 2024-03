Circolo FdI, Stringari presidente onoraria

Sabato 16 Marzo alle ore 18, presso la sede di Fratelli d’Italia a Ponte a Serraglio, Graziana Tintori Stringari, già vice sindaco e assessore al comune di Bagni di Lucca, è stata nominata Presidente Onorario del Circolo FDI di Bagni di Lucca, alla presenza del Coordinatore Provinciale Riccardo Giannoni , del Consigliere Regionale Vittorio Fantozzi , del Capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli, candidato alle prossime europee, e dell’intero Direttivo del Circolo con il presidente Manuele Domenici. Presente anche Francesco Poggi Sindaco per dieci anni di Borgo a Mozzano e la signora Teresa Donati, vedova del compianto sindaco di Bagni di Lucca Giancarlo Donati. Un momento sentito per l’attività del Circolo, durante il quale è stato ripercorso l’impegno politico della Signora Stringari iniziato nel 1995 e tutt’ora attivo.