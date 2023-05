Circolo del Cinema Passeggeri nella notte in prima al Centrale

Il Circolo del Cinema presenta come di consueto un film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera alle 21.15 verrà proiettato il film “Passeggeri nella notte“ di Mikhael Hers. Il film, apprezzato e accolto con grande successo da critica e pubblico in tutta Italia, è una storia che fa della transitorietà, il cardine narrativo della vita di Elisabeth, splendidamente interpretata da Charlotte Gainsbourg. Ambientato negli anni ’80, la storia parte dall’elezione di Mitterand e si snoda attraverso cenni del passato apparentemente casuali come nella migliore tradizione cinematografica francese di Rivette e Rohmer. La volontà di Elisabeth di ricostruire la sua vita dopo la separazione dal marito è l’occasione, per il regista, di costruire momenti di alto cinema e appassionanti situazioni. Ingresso ridotto a 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25euro per i giovedì al Centrale. C’è anche la tessera sostenitore dal valore di 100 euro.