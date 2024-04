Cinque assicuratori e due facchini per hotel

5 assicuratori per compagnia assicurativa leader nel mercato italiano, ricerca 5 consulenti assicurativi e finanziari per attività di consulenza e sviluppo portafoglio clienti. Luogo: Mediavalle e Garfagnana. Richieste: conoscenze informatiche e piattaforma teams/zoom, uso di canali social, capacità relazionali, comunicative, organizzative e commerciali, responsabilità, affidabilità, reputazione. Email: [email protected].

2 facchini per hotel da poter inserire nell’organico in qualità di facchini notturni. Le risorse, con esperienza pregressa nella mansione di facchino di hotel, dovranno accogliere i clienti, movimentare bagagli e biancheria, fare le pulizie delle parti comuni e supportare la governante dell’hotel e il centro congressi al bisogno. Si richiede serietà e disponibilità di lavorare su turni, giorni festivi, domenicali e notturni. Contratto a tempo determinato per 6 mesi. Email: [email protected].