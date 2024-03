Lucca, nasce l’unità cinofila della polizia municipale

Lucca, 26 marzo 2024 – La polizia municipale di Lucca si dota di un nuovo strumento di sicurezza e prevenzione: nasce infatti l'unità cinofila del nucleo di sicurezza urbana composto da tre agenti e due cani. Questa mattina la nuova articolazione della polizia locale lucchese è stata presentata dall'assessore alla Sicurezza e vice sindaco Giovanni Minniti insieme all'assessore alla Tutela del benessere animale Cristina Consani, al presidente del Rotary Club di Lucca Giuseppe Lunardini e al past president Giancarlo Nolledi, al comandante Maurizio Prina. Il nucleo è composto dagli agenti conduttori Francesco Pellegrini, Antonio Parducci e Davide Marlia - coordinati dall'ispettore Massimo Urbani - e dai due nuovi 'agenti a quattro zampe’ entrati in servizio da poche settimane: un pastore belga-malinois di nome Rey e un pastore tedesco di nome Quark donato dal Rotary Club di Lucca.

I cani Rey e Quark stanno effettuando il periodo di addestramento specifico. Rey ha iniziato già oltre sei mesi fa ed è in una fase avanzata di addestramento, Quark più giovane e all'inizio del percorso. I cani, si spiega in una nota, non vivranno nel comando della polizia municipale ma direttamente a casa con i rispettivi agenti, infatti per vivere bene e per ottenere i migliori risultati è assolutamente necessario creare un forte legame fra uomo e cane. Per facilitare il trasporto durante le operazioni la polizia municipale si è dotata di un mezzo appositamente adattato.