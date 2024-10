Cinema teatro Puccini. Ripartono le proiezioni

Si riparte. Le proiezioni del Cinema Teatro Giacomo Puccini di Altopascio, la cui direzione artistica è ora affidata in co-progettazione (in seguito a un bando di evidenza pubblica) al Teatrino dei Fondi proseguono il cammino interrotto alcuni mesi fa. Una notizia molto attesa da parte di tutti i cittadini, che non vedevano l’ora del ritorno della sala nel territorio. Subito una prima programmazione tutta dedicata al mondo dell’animazione: appuntamento sabato 12 ottobre (spettacolo ore 16), domenica 13 (spettacoli ore 16, ore 18 e 20.30) e mercoledì 16 con doppio spettacolo alle 18 e alle 20.30, con il Robot Selvaggio, nuovo adattamento di una straordinaria opera letteraria, l’amato e pluripremiato bestseller del New York Times n. 1 di Peter Brown, Il Robot Selvatico. Una ripartenza che sa di rinnovamento complessivo, anche negli ambienti, oltre che nella direzione artistica.

Il "Puccini", infatti, è pronto per accogliere gli spettatori in locali risistemati e ammodernati, grazie ai lavori portati avanti dall’amministrazione comunale, tra imbiancature e una migliore organizzazione degli spazi, capace di valorizzare maggiormente il rapporto tra il cinema-teatro e i suoi cittadini, non solo con la programmazione e le attività previste, ma con un coinvolgimento a tutto tondo. Il Robot Selvaggio racconta il viaggio di un robot - l’unità ROZZUM 7134, abbreviato "Roz" - che dopo un naufragio si ritrova su un’isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all’ostile ambiente circostante.

Biglietti: Intero 8,50, ridotto 6,50 (over 65, under 12). Mercoledì 16, spettacolo alle 20.30 con biglietto unico a 6,50 euro.

M.S.