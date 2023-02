Cimiteri, scadute le concessioni dal 1967 al 1972

Nei cimiteri di S.Andrea di Compito, Marlia vecchio e Camigliano prende il via la revisione delle sepolture. Sono scadute infatti le concessioni di tombe e colombari sottoscritte da oltre 50 anni, (anni dal 1967 al 1972) e di durata decennale per i campi comuni. Il Comune ha emesso un avviso pubblico che successivamente riguarderà tutti i camposanti. Per il cimitero di S.Andrea di Compito la scadenza di concessione riguarda tombe e campi comuni, per il cimitero di Marlia vecchio colombari e campi comuni e per quello di Camigliano tombe e colombari. "Diamo avvio ad un processo di recupero di spazi cimiteriali che nei prossimi mesi interesserà in generale tutti i cimiteri comunali - spiega l‘assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo - . E’ nostra intenzione recuperare spazi nelle aree cimiteriali e in particolare tombe e colombari, nel caso in cui le famiglie non abbiano più interesse a conservare il presidio dopo 50 anni dalla concessione". Le concessioni per tombe e colombari si possono rinnovare entro il 10 aprile per ulteriori 25 anni con il pagamento di un terzo del canone per una nuova concessione. Info 0583.428285, 0383.428753, giorni di martedì e giovedì ore 11-13.30.