Ciclismo in lutto per la morte di Ferdinando Di Galante

Montecarlo (Lucca), 1 gennaio 2025 – Il ciclismo toscano perde nel primo giorno del nuovo anno un altro dirigente stimato da tanti anni nello sport del pedale e vicino sempre all’Usd Montecarlo, la società della provincia di Lucca che ha avuto tra le sue file anche grandi campioni come Marco Giovannetti e Michele Bartoli.

Questa mattina dopo una lunga malattia, si è spento Ferdinando Di Galante presidente della USD Montecarlo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo nel sodalizio lucchese ma in tutto il ciclismo della Toscana, che lo ricorda per la signorilità, la compostezza, la grande passione che aveva e l'amore per i giovani atleti che indossavano la maglia del Montecarlo. Alla famiglia di Ferdinando Di Galante tutto il movimento ciclistico toscano e il suo presidente Luca Menichetti, invia sentite e commosse condoglianze.