Cibo in scatola. Come consumarlo

Abramo Lincoln vinse la guerra di secessione contro i sudisti soprattutto grazie alla tecnologia che gli stati del nord possedevano. In primis una immensa rete ferroviaria che permetteva un rapido spostamento delle truppe, poi il telegrafo che il sud non possedeva e poi una magica invenzione: l’apriscatole, prezioso utensile che ha davvero una storia curiosa.

Nel 1812 fu creata dal biologo Appert la prima scatoletta di carne, una invenzione utilissima che permetteva di stoccare grandi quantità di cibo, ma con un unico problema: nessuno aveva inventato l’apriscatole. Per cui i soldati dovevano aprirle con la baionetta. Finalmente nel 1859, allo scoppio della guerra fratricida, un salumiere di New York tal Ezra Warmer inventò l’apriscatole che permetteva di aprire le scatolette senza il timore di ferirsi.

Lincoln vinse quindi la guerra mettendo le basi per lo strapotere degli strati del nord i quali continuarono ad investire in moderne tecnologie. Il primo capolavoro creato dall’ingegnere Cyrus Field nel 1866 fu la stesura in fondo al mare nell’Atlantico di tremila chilometri di cavo di rame da Terranova all’Irlanda, per rendere velocissime le comunicazioni fra Inghilterra ed America; il tutto ovviamente a vantaggio della Borsa di Wall Street. Se prima ci volevano sei settimane di navigazione per avere notizie dall’altro continente, dopo Field bastava un clic per fare in tempo reale operazioni in borsa.

Ma torniamo alle scatolette; di che cibo si tratta? Personalmente non amo il cibo conservato ma ultimamente le moderne tecniche di stoccaggio e conservazione permettono di avere alimenti che non hanno perso nulla delle qualita’ nutrizionali ed hanno conservato un ottimo sapore senza l’uso di conservanti. Chi alla sera torna stanco spesso pilucca fette di salame e un po’ di schiacciata; meglio allora dei ceci e fagiolini in in scatola. Per togliere il sale che purtroppo questi prodotti hanno basta sciacquarli con acqua tiepida e poi cuocerli due minuti in pomarola; ogni tanto quando si ha fretta questo piatto si può fare.