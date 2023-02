Ciaspolata di gruppo in notturna

I sentieri e le aeree boschive che incorniciano San Pellegrino in Alpe sono luoghi ideali per escursioni, trekking e per entusiasmanti e innovative esperienze legate al benessere psico fisico. Previsto per domani il terzo evento del Progetto Body E-Motion che prevede una immersione totale nella natura. A promuoverlo un gruppo composto da una guida ambientale, una nutrizionista e una personal trainer uniti dal pensiero che corpo e mente si possano fondere con gli elementi della natura. "Crediamo - spiegano - che allenarsi e mangiare bene nel rispetto del proprio corpo e in armonia con la natura, con la consapevolezza della mente e in equilibrio con i nostri piani energetici, crei un corpo performante e in salute. Un corpo e una mente nel giusto equilibrio donano una potenza straordinaria su tutti i piani energetici dell’uomo, migliorando l’umore, la vitalità e la forza. Il nostro obiettivo - concludono - è creare un corpo in armonia attraverso una sana alimentazione, un giusto allenamento e una conoscenza profonda delle potenzialità del nostro sistema energetico e di fornire le circostanze che esaltino le percezioni sensoriali in condizione di immersione nella natura per massimizzare gli effetti benefici sulla persona".

Questi i presupposti alla base dell’evento "Il Giro di notte" che prenderà il via domani alle 14 da San Pellegrino in Alpe, appunto, ciaspole ai piedi e cuore leggero. ll percorso si sviluppa lungo sentieri innevati con l’utilizzo di ciaspole, proprie o fornite dagli organizzatori, e prima di iniziare il cammino, è prevista una sessione di respirazione e di movimenti adatti a tutti, importanti per mettere il proprio corpo nella miglior condizione utile a svolgere l’attività fisica.

Partenza lungo i sentieri del "Giro del Diavolo", con pendenze non troppo impegnative e con il giusto passo che consentirà di ammirare e percepire la natura meravigliosa dello stesso contesto. Dal crinale la vista spazia dalle Alpi Apuane fino alle Alpi e da qui i fortunati escursionisti potranno ammirare il tramonto del sole che scenderà lentamente dietro le spigolose vette apuane. Un passaggio sulle pendici del Monte Spicchio e lungo sentieri in discesa consentirà di arrivare fino al Rifugio Alpino Burigone per una gustosa sosta a base di prodotti tipici locali. Dopo la degustazione ritrovo in notturna al punto di partenza e ripresa del cammino.

Fiorella Corti