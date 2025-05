Ponte all’Ania, allarme per un’abbondante fuga di gas

Ponte all’Ania (Lucca), 23 maggio 2025 – Un’abbondante fuga di gas, con fuoriuscita di gas metano, ha messo in allarme questa sera l’abitato di Ponte all’Ania (nel comune di Barga, in provincia di Lucca). Sono stati chiamati i vigili del fuoco giunti da Castelnuovo e sul posto si è recato anche l’assessore alla protezione civile Lorenzo Tonini. La situazione è stata messa sotto controllo, dopo l'intervento dei vigili e dei tecnici di Toscana Ene rgia e la messa in sicurezza dalla fuga causata da un guasto a un riduttore di collegamento a un contatore che serve una civile abitazione. Si è temuto per un accumulo di gas fuoriuscito che ha interessato un locale, ma anche questa situazione è stata per fortuna risolta senza conseguenze.