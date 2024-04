Chiude il ponte all’Abate. Modifiche alla viabilità. Ecco cosa cambia

Erano molto attese, perché coinvolgono anche il territorio di Capannori. Semaforo verde alle modifiche alla viabilità che saranno determinate dalla chiusura del Ponte all’Abate a Pescia per la messa in sicurezza del ponte stesso prevista il prossimo 21 maggio (attualmente sono in corso alcuni lavori propedeutici) prevedono una viabilità alternativa per gli autoveicoli e i mezzi pesanti. Scendiamo nel dettaglio. Per quanto riguarda i bus e gli autoveicoli i mezzi provenienti da Lucca e diretti a Pescia dovranno girare obbligatoriamente a destra, prima del Ponte all’Abate e transitare da località Veneri. Il percorso alternativo sarà segnalato da una apposita segnaletica. I bus e gli autoveicoli che invece provengono da Pescia e sono diretti verso Lucca dovranno, prima di Ponte all’Abate girare obbligatoriamente a destra sulla via Panoramica, che è a senso unico.

Da lì dovranno proseguire per via delle Cartiere attraversare l’abitato di Collodi e girare nuovamente a sinistra per via Pasquinelli a senso unico per svoltare poi a destra in via di Confine sulla strada provinciale 12 e continuare verso la strada regionale 435 via Pesciatina e proseguire verso Lucca secondo il tragitto originario. L’amministrazione comunale precisa che per i residenti di Capannori, Via delle Fornacette a Lappato resterà percorribile nei due sensi di marcia.

Per quanto riguarda i mezzi pesanti provenienti dalla provincia di Lucca e diretti verso Collodi e Villa Basilica, e viceversa, quelli provenienti da Pescia, Villa Basilica e Collodi diretti verso Capannori e Lucca dovranno transitare obbligatoriamente per la Firenze-Mare, casello di Chiesina Uzzanese sia in entrata sia in uscita. Tra l’altro ai caselli di Chiesina Uzzanese, in Valdinievole, ma anche a quelli di Altopascio e di Capannori verrà installata una apposita cartellonistica che indicherà i tracciati da seguire. Un tema molto sentito, come quello di via delle Cartiere, in un sistema produttivo tra Lucca e Pistoia, che si basa quasi esclusivamente sul distretto cartario, il trasporto su gomme in quella zona è fondamentale. Quindi si toccano argomenti delicati, come quelli infrastrutturali, ma anche quelli della produzione e dell’occupazione e del lavoro. Tutte esigenze che devono convivere, anche se un periodo di criticità e di disagio è prevedibile.

Massimo Stefanini