Un giro di valzer nelle parrocchie. Tutti gli spostamenti

Lucca, 12 giugno 2023 - Domenica di novità per tante comunità di fedeli della lucchesia. Durante le messe di ieri, infatti, sono stati comunicati ben sette cambiamenti di parroci, che verranno attuati nei prossimi mesi. Nell’arcidiocesi di Lucca, il reverendo don Rodolfo Rossi , già parroco delle parrocchie di Castagnori, Fiano, Fibbiano Montanino, Gombitelli, Loppeglia, Migliano di Camaiore, Monsagrati, Orbicciano, Santa Maria Albiano, San Martino in Freddana, Torcigliano di Monsagrati, Torre, Valpromaro e Vecoli è stato nominato Vicecancelliere dell’Arcidiocesi. Mantiene l’incarico di direttore della biblioteca diocesana e risiederà nella casa canonica di Nozzano San Pietro, collaborando nella comunità parrocchiale Oltreserchio sud.

Per la comunità parrocchiale Alta Garfagnana, don Marcello Franceschi, già parroco di Capannori, Paganico e Tassignano e parroco solidale di Lunata è il nuovo parroco di Argegna, Borsigliana, Capanne di Sillano, Cogna, Dalli Sopra, Dalli Sotto, Gorfigliano, Livignano, Metello Soraggio, Metra, Nicciano, Piazza al Serchio, Pieve San Lorenzo, Pugliano, S. Anastasio, S. Donnino, S. Michele di Piazza al Serchio, Sermezzana, Sillano, Villa Soraggio. Assume, inoltre, l’incarico di moderatore della Comunità parrocchiale Alta Garfagnana. Il suo vicario parrocchiale sarà don Revocat Habiyaremye (della diocesi di Byumba - Rwanda).

Nella comunità parrocchiale Capannori Centro, don Michele Fabbrini, già parroco di Lunata e parroco solidale di Capannori, Paganico e Tassignano, e don Alex Martinelli, già parroco solidale di Castelnuovo sono i nuovi parroci di Capannori, Lunata, Paganico e Tassignano.

Novità anche per la comunità Parrocchiale Massarosa Nord, dove don Andrea Ramacciotti, già parroco di Montebello e parroco solidale di Camaiore, Casoli di Camaiore, Frati, Greppolungo, Lombrici, Marignana, Metato, Montemagno, Nocchi, Pedona, Pieve a Camaiore, Pontemazzori, Torcigliano e Vado e don Michel Murenzi, già parroco di Borsigliana, Capanne di Sillano, Metello Soraggio, S. Donnino, Sillano e Villa Soraggio sono i nuovi parroci delle parrocchie di Corsanico, Mommio, Piano di Conca, Piano di Mommio e Stiava.

Per la comunità parrocchiale Valfreddana Nord don Alessandro Gianni, già parroco di Argegna, Gorfigliano, Livignano, Metra, Nicciano, Piazza al Serchio, Pieve San Lorenzo, Pugliano, S. Anastasio, S. Donnino, S. Michele di Piazza al Serchio, Sermezzano è il nuovo parroco di Castagnori, Fiano, Fibbiano Montanino, Gombitelli, Loppeglia, Migliano di Camaiore, Monsagrati, Orbicciano, Santa Maria Albiano, San Martino in Freddana, Torcigliano di Monsagrati, infine, nella comunità parrocchiale Valfreddana Sud il reverendo Vincenzo Del Sarto , già parroco solidale nella Comunità Parrocchiale “Olterserchio sud”, risiederà nella canonica di Sant’Alessio, collaborando nella Comunità Parrocchiale “Valfreddana sud”. Mentre il reverendi don Alessio Barsocchi , 3don Luca Bassetti , P. Andrea Cardullo , don Piero Ciardella e don Lucio Malanca , sono i nuovi parroci solidali delle parrocchie di San Bartolomeo all’Arancio e di San Filippo in Lucca.

I ministeri inizieranno a patire a dopo l’estate.