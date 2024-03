Chiasso Barletti si trasforma in una mostra a cielo aperto

Nella giornata internazionale dei Diritti delle Donne, le botteghe di via Chiasso Barletti si trasformano in una mostra a cielo aperto per celebrare il grande contributo delle donne attraverso l’arte. Una serie di illustrazioni che rappresentano tredici figure femminili emblematiche, dell’illustratrice lucchese Matilde Morgantini, porta in vita storie di emancipazione e determinazione.

"E’ un’idea nata proprio delle attività e dalla loro voglia di voler far qualcosa di significativo e importante per questa giornata", dice l’artista.

Collaborando già, con ‘Benedetta bottega’, Morgantini è stata proposta come artista per il progetto, trovando in questa opportunità una vetrina significativa per il suo lavoro.

"Sono contenta che sia una donna a riuscire ad avere spazio in un giorno così importante - ha aggiunto - fin dall’inizio avevamo le idee chiare su come procedere, ed è nato un gran bel progetto. Sono stata davvero entusiasta per aver ricevuto questa proposta. È una grande soddisfazione".

Le opere esposte, in formato A4 e realizzate con acquerello e matite, sono dedicate a tredici donne importanti, scelte dai negozianti. Ogni illustrazione rappresenta il personaggio con una sua frase celebre, dando vita a figure iconiche che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia e nella lotta per i diritti delle donne.

Da Margherita Hack a Michela Murgia, passando per Artemisia Gentileschi e Alda Merini, le illustrazioni offrono uno sguardo unico e intimista sulla vita e le realizzazioni di queste figure straordinarie. Le Botteghe di Chiasso Barletti si trasformano così in un percorso di riflessione e celebrazione, invitando il pubblico a esplorare e ad immergersi nella storia delle donne che hanno contribuito a plasmare la società in cui viviamo. L’8 marzo diventa così non solo un giorno celebrativo, ma anche un’opportunità per riconoscere e onorare il coraggio e la determinazione delle donne di ieri e di oggi.

Le opere saranno esposte dal 8 al 17 marzo lungo Chiasso Barletti, trasformando ogni bottega in una tappa di un viaggio artistico e culturale.

