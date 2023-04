Chiasso Barletti “arredato“ per le feste: il salotto turistico apre le porte

Un salotto turistico in una delle vie, Chiasso Barletti, più affascinanti e ricche di storia di Lucca. L’idea è venuta a Manuel De Luca e Luca Floridia che hanno dato vita a “La Bella Lucca“, un’attività con l’obiettivo di creare una rete di operatori turistici selezionati e divisi per categoria, valorizzare il territorio e arricchire la permanenza dei turisti. “La Bella Lucca“ ha tagliato il suo nastro di partenza nel fine settimana in uno dei locali sfitti da tempo di Chiasso Barletti che torna finalmente a vivere con un arredamento che richiama proprio l’idea di un salotto.

Un ufficio turistico, un info point, ma non solo, come spiegano i due titolari: "Non si tratta del solito ufficio turistico, ma di un luogo dove si possono trovare una serie di operatori selezionati e divisi per categoria: si tratta di un ambiente a supporto della città e degli operatori stessi: è un vero e proprio salotto dove il turista, oltre a potersi gustare video, troverà due operatori in grado di aiutarlo a trovare tutto quanto cerca".

Il nuovo punto offre anche un deposito bagagli, un servizio destinato non solo ai turisti ma anche alle strutture ricettive che sono sprovviste di un deposito dove collocare le valigie. "I turisti e le tante strutture ricettive sprovviste di un locale idoneo – aggiungono – potranno trovare qui la risposta per depositare i bagagli sia in fasi di check in che di check out, siamo aperti dalle 9,30 alle 19,30 e offriamo un servizio in bici per il trasposto degli stessi dove ci verrà indicato dai proprietari, anche per chi arriva dalla stazione o lascia la macchina alle porte della città". La scelta di Chiasso Barletti è per i due imprenditori una sorta di biglietto da visita, una scelta cercata e voluta. "Abbiamo sposato la filosofia degli altri commercianti della strada – concludono – che hanno deciso di rilanciare questo luogo carico di storia. Quando ci è stato proposto abbiamo accettato volentieri di far nascere il salotto turistico proprio qui. Oltretutto, Chiasso Barletti è sempre più metà di guide e turisti che qui potranno trovare un valido supporto".