Chiara Mastroianni ospite speciale

Sarà un Lucca Film Festival anche un po’ in salsa amarcord quello che andrà in scena quest’anno. Pur se ancora vige il massimo riserbo, stando ai bene informati, per l’edizione 2024 tra gli ospiti dovrebbe essere confermata la presenza di Chiara Mastroianni, una delle due figli del grande attore Marcello Mastroianni scomparso a Parigi il 19 dicembre del 1996. Ma perché Chiara Mastroianni e perché l’amarcord? E’ presto detto. Quest’anno, tra l’altro proprio a settembre, ricorrono i cento anni dalla nascita dell’attore icona del cinema italiano che nacque a Fontana Liri in provincia di Frosinone il 28 settembre del 1924. Mastroanni possedeva una villa nella zona di Torre, in Lucchesia, dove amava trascorrere momenti di relax tra un impegno cinematografico e l’altro.

Ecco dunque spiegato anche il motivo dell’amarcord. Il Lucca Film Festival quindi, proprio per tributare l’omaggio al grande attore italiano che amava anche il suo buen retiro lucchese, ha invitato Chiara Mastroianni per intervenire durante questa edizione del festival. E, a quanto pare, sarebbe arrivata la conferma.

D’altronde tutta la Lucchesia, come in fin dei conti l’Italia intera e non solo, ha sempre portato nel cuore uno degli attori che ha fatto la storia del cinema italiano.

Cristiano Consorti